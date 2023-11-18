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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Тенерифе
Аморебьета - Тенерифе: обзор матча 18 ноября 2023
Аморебьета
18.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 16 тур
2 : 0
Завершен
Тенерифе
58'
Х. Авилес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Тенерифе
87'
Вторая желтая
Э. Соррилья
85'
Желтая карточка
Э. Соррилья
84'
Желтая карточка
Х. Амо
Замена
E. Jauregi
️️️️
Х. Авилес
77'
72'
Замена
Н. Шипчич
️️️️
С. Гонсалес
Замена
R. Edwards
️️️️
Х. Морсильо
59'
ГОЛ! 1:0!
Х. Авилес
58'
Желтая карточка
E. Moran
49'
Красная карточка
К. Сибо
47'
46'
Замена
Э. Соррилья
️️️️
Э. Гальего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
(К)
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Teto
ЦП
9
Анхель
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Аморебьета
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
3-2-2-1-3
24
Гайя
35
Гаррета
17
4
Эрнандо
15
Нуньес
25
6
Сибо
7
Морсильо
19
Авилес
6
Карбонель
13
3-2-5
12
Сориано
5
6
Гонсалес
22
Мартинес
14
Корредера
20
9
Анхель
18
Гальего
16
Санц
24
Амо
15
7
Морсильо
6
6
7
Морсильо
19
Авилес
17
17
19
Авилес
6
Гонсалес
3
Шипчич
3
Шипчич
6
Гонсалес
18
Гальего
22
Соррилья
22
Соррилья
18
Гальего
Остались в запасе
Аморебьета
Тенерифе
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Аморебьета - Тенерифе
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Instalaciones de Lezama, Lezama
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