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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Суиндон Таун
Хэрроджейт - Суиндон Таун: обзор матча 18 ноября 2023
Хэрроджейт
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Суиндон Таун
66'
J. Muldoon
25'
J. Young
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Суиндон Таун
Желтая карточка
С. Дули
82'
82'
Замена
A. Dworzak
️️️️
L. Kinsella
81'
Желтая карточка
У. Коколо
73'
Замена
T. Brewitt
️️️️
Ч. Остин
ГОЛ! 1:1!
J. Muldoon
Пас отдал
С. Фоларин
66'
27'
Желтая карточка
L. Kinsella
25'
ГОЛ! 0:1!
J. Young
Пас отдал
Д. Кемп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Сэм Фоларин
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
22
Стивен Дули
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
10
Дэн Кемп
ПВ
33
Ремео Хаттон
ПВ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
25
George Horbury
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
43
Fletcher Hubbard
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
2-1-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
Рэмси
8
18
14
22
Дули
7
4-2-4
1
Махони
31
28
20
Блэйк-Трейси
21
Коколо
33
Хаттон
10
Кемп
20
2
Годвин-Малифе
4
32
Остин
32
Остин
12
12
32
Остин
4
26
26
4
Остались в запасе
Хэрроджейт
Суиндон Таун
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
25
George Horbury
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
43
Fletcher Hubbard
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
25
George Horbury
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
43
Fletcher Hubbard
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Хэрроджейт - Суиндон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
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2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
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