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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Эльче
Эспаньол - Эльче: обзор матча 18 ноября 2023
Эспаньол
18.11.2023, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 16 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
14'
М. Брейтуэйт
22'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Эльче
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Брейтуэйт
89'
84'
Замена
Фидель
️️️️
Т. Моренте
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Милья
84'
Замена
О. Хиль
️️️️
О. Эль-Хилали
84'
72'
Желтая карточка
К. Клер
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
69'
64'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Н. Фернандес Меркау
64'
Замена
B. Garcés
️️️️
О. Плано
Желтая карточка
Х. Грагера
63'
63'
Желтая карточка
Хосан
54'
Замена
Л. Бланко
️️️️
Р. Гути
Желтая карточка
Л. Кабрера
35'
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Э. Экспозито
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Б. Оливан
14'
Желтая карточка
Ф. Калеро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К)
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
17
Хосан
(К)
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
32
Adam Boayar
ЦП
8
Николас Кастро
АП
10
Cristian Salvador
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Оливан
12
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
18
Агуадо
20
Грагера
8
Экспозито
11
Милья
17
Каррерас
22
Брейтуэйт
4-2-3-1
8
Сан Роман
2
Гаспар
18
Клер
16
Гонсалес
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
10
Гути
17
Хосан
20
Плано
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
22
Брейтуэйт
21
Гомес
21
Гомес
22
Брейтуэйт
23
Эль-Хилали
27
Хиль
27
Хиль
23
Эль-Хилали
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
11
Милья
17
Кейта
17
Кейта
11
Милья
10
Гути
3
Бланко
3
Бланко
10
Гути
7
Фернандес Меркау
8
Кастро
8
Кастро
7
Фернандес Меркау
20
Моренте
10
Фидель
10
Фидель
20
Моренте
20
Плано
18
18
20
Плано
Остались в запасе
Эспаньол
Эльче
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
13
Эдгар Бадия
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эспаньол - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Стейдж Фронт
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