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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Румыния
Израиль - Румыния: обзор матча 18 ноября 2023
Израиль
18.11.2023, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 9 тур
1 : 2
Завершен
Румыния
2'
Э. Захави
10'
Г. Пушкаш
63'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль - Румыния
Желтая карточка
Э. Захави
90'
+1
87'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Р. Марин
87'
Замена
А. Рус
️️️️
Н. Станчу
84'
Красная карточка
В. Михаила
Желтая карточка
Т. Барибо
83'
78'
Желтая карточка
А. Рацу
77'
Замена
М. Марин
️️️️
В. Скрециу
Замена
Т. Барибо
️️️️
Р. Ревиво
76'
71'
Желтая карточка
Ф. Коман
65'
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Дрэгуш
65'
Замена
Ф. Коман
️️️️
Я. Хаджи
63'
ГОЛ! 1:2!
Я. Хаджи
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Н. Лави
62'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Э. Даса
62'
Желтая карточка
М. Витор
37'
10'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Д. Дрэгуш
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Пас отдал
М. Витор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
(К)
ПЗ
8
Дор Перец
ЦП
11
Оскар Глух
АП
17
Анан Халаили
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
АП
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Рамзи Сафури
АП
21
Идан Токломати
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
0
Андрес Думитреску
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
22
Василе Могос
ПП
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3-2-1-2-2
18
Глазер
4
Витор
3
Голдберг
6
Лави
3
Ревиво
2
Даса
8
Перец
11
Глух
17
Халаили
7
Захави
9
Тургеман
3-2-2-1-2
12
Молдован
3
Дрэгушин
6
Скрециу
15
Буркэ
2
Рацу
11
Банку
18
Марин
10
Станчу
10
Хаджи
17
Пушкаш
9
Дрэгуш
6
Лави
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Лави
2
Даса
16
Каничовски
16
Каничовски
2
Даса
3
Ревиво
9
Барибо
9
Барибо
3
Ревиво
10
Станчу
4
Рус
4
Рус
10
Станчу
6
Скрециу
6
Марин
6
Марин
6
Скрециу
18
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
18
Марин
9
Дрэгуш
13
Михаила
13
Михаила
9
Дрэгуш
10
Хаджи
7
Коман
7
Коман
10
Хаджи
Остались в запасе
Израиль
Румыния
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
АП
7
Рамзи Сафури
АП
21
Идан Токломати
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
0
Андрес Думитреску
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
22
Василе Могос
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
АП
7
Рамзи Сафури
АП
21
Идан Токломати
ЦФ
Остались в запасе
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
0
Андрес Думитреску
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
22
Василе Могос
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Израиль - Румыния
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Pancho Arena, Felcsut
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