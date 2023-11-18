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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Рух
Видзев - Рух: обзор матча 18 ноября 2023
Видзев
18.11.2023, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
2 : 1
Завершен
Рух
47'
F. Nunes
87'
J. Sanchez
16'
M. Bartolewski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Рух
Замена
️️️️
F. Nunes
90'
+1
Замена
I. Dawid
️️️️
F. Álvarez
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
J. Sanchez
Пас отдал
M. Hanousek
87'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
D. Kun
83'
83'
Замена
️️️️
M. Kozak
Замена
️️️️
P. Zieliński
73'
Замена
D. Tkacz
️️️️
A. Klimek
72'
67'
Замена
Ł. Moneta
️️️️
К. Скверчински
67'
Замена
J. Sedlak
️️️️
T. Podstawski
64'
Красная карточка
K. Kasolik
55'
Замена
P. Szur
️️️️
D. Steczyk
55'
Замена
M. Feliks
️️️️
D. Szczepan
50'
Красная карточка
S. Szymanski
ГОЛ! 1:1!
F. Nunes
Пас отдал
F. Álvarez
47'
16'
ГОЛ! 0:1!
M. Bartolewski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
14
Dominik Kun
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
(К)
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
28
Tomás Podstawski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
74
Jakub Szymanski
ЦЗ
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
10
Fran Álvarez
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
1
Michał Buchalik
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
4
Przemysław Szur
ЦЗ
21
B. Baranski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
96
Maciej Firlej
ЦФ
13
Łukasz Moneta
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
3-1-5-1
33
4
2
11
6
Шеху
25
7
13
15
Рондич
14
14
Цыганик
3-5-2-2
31
2
14
21
33
6
20
26
77
Скверчински
28
7
95
11
23
23
10
10
7
19
19
7
14
19
19
14
88
88
92
92
11
4
4
11
77
Скверчински
13
13
77
Скверчински
95
19
19
95
28
16
16
28
Остались в запасе
Видзев
Рух
1
Jakub Szymański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
74
Jakub Szymanski
ЦЗ
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
21
B. Baranski
ЦП
82
Jakub Bielecki
ВР
1
Michał Buchalik
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
96
Maciej Firlej
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
74
Jakub Szymanski
ЦЗ
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
21
B. Baranski
ЦП
82
Jakub Bielecki
ВР
1
Michał Buchalik
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
96
Maciej Firlej
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Ярослав Скробач
Статистика матча Видзев - Рух
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
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