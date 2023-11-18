Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Рексхэм
Аккрингтон Стэнли - Рексхэм: обзор матча 18 ноября 2023
Аккрингтон Стэнли
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Рексхэм
50'
T. Leigh (П)
73'
R. Longelo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Рексхэм
90'
+10
Пенальти не реализован!
П. Маллин
82'
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
С. Долби
81'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
J. Jones
81'
Замена
L. McAlinden
️️️️
J. Davies
Замена
D. Martin
️️️️
R. Longelo
79'
Замена
J. Andrews
️️️️
T. Leigh
74'
ГОЛ! 2:0!
R. Longelo
73'
67'
Замена
O. Palmer
️️️️
A. Hayden
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Leigh
50'
46'
Замена
W. Boyle
️️️️
T. O'Connor
Желтая карточка
K. Adedoyin
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Rosaire Longelo
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
6
Thomas O'Connor
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Aaron Hayden
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
22
Dan Martin
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
3-5-1-1
21
МакКракен
3
3
33
28
16
Вудс
24
99
10
7
Нолан
11
3-5
13
Оконкво
6
15
12
Эванс
10
Долби
44
4
24
18
10
22
22
10
24
19
19
24
6
5
5
6
24
7
Кэннон
7
Кэннон
24
10
Долби
11
11
10
Долби
15
11
11
15
6
28
28
6
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Рексхэм
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
33
Mark Howard
ВР
6
Luke Young
ЦП
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
6
Luke Young
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Рексхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Новости команд
Все
Аккрингтон Стэнли
Рексхэм
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+