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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Спортинг
Алькоркон - Спортинг: обзор матча 18 ноября 2023
Алькоркон
18.11.2023, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 16 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Спортинг
Замена
Á. Bustos
️️️️
Х. Гонсалес
90'
82'
Замена
J. Carillo Rodriguez
️️️️
Х. Хассан
81'
Желтая карточка
Г. Кампос
Желтая карточка
Х. Гонсалес
78'
Замена
A. Lopez
️️️️
Я. Брайс
75'
Замена
J. Pérez Mateo
️️️️
J. Lara
75'
69'
Замена
Д. Варан
️️️️
К. Ривера
69'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Х. Отеро
63'
Желтая карточка
К. Ривера
56'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Ф. Вильяльба
56'
Замена
I. Mendez
️️️️
Р. Меса
Замена
П. Москера
️️️️
J. Babin
51'
Желтая карточка
Я. Брайс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
(К)
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
11
Álvaro Bustos
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3-3-4
1
Руис
4
Кастро
6
Кинтилья
4
88
Брайс
11
Гонсалес
15
22
89
Соуза
7
Аддаи
6
4-3-1-2
1
Янес
2
Росас
44
Инсуа
44
Пьер
3
Анхель
16
Меса
17
Ривера
7
Кампос
23
Хассан
19
Отеро
21
Вильяльба
15
8
8
15
6
5
Москера
5
Москера
6
11
Гонсалес
11
11
11
Гонсалес
88
Брайс
16
16
88
Брайс
17
Ривера
40
Варан
40
Варан
17
Ривера
23
Хассан
33
33
23
Хассан
16
Меса
28
28
16
Меса
19
Отеро
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Отеро
21
Вильяльба
9
Кампусано
9
Кампусано
21
Вильяльба
Остались в запасе
Алькоркон
Спортинг
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Алькоркон - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
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