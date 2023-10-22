Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 22 октября 2023
Нэшвилл
22.10.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 49 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
90+3'
Д. Толкин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Толкин
86'
Замена
J. Cabezas
️️️️
Э. Маноэл
86'
Замена
Д. Неалис
️️️️
К. Данкан
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
А. Мьюил
77'
Замена
T.
️️️️
С. Сарридж
77'
72'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Ф. Амайя
70'
Желтая карточка
К. Данкан
56'
Замена
К. Харпер
️️️️
O. Fernandez
45'
+6
Желтая карточка
Ш. Неалис
Желтая карточка
Ф. Пико
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Амайя
39'
Желтая карточка
А. Рейес
Замена
Ф. Пико
️️️️
Р. Леаль
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
16
Tom Barlow
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Нэшвилл
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Фафа Пико
ЛВ
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
16
Джулиан Холл
ЦФ
2-5-3
1
18
Мур
25
Циммерман
11
Леаль
54
20
Годой
10
Мухтар
2
Ловиц
19
Мьюил
5
9
Сарридж
4-1-2-3
31
Мигел
3
Данкан
15
Рейес
13
Неалис
47
Толкин
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
13
Маноэл
22
16
9
Сарридж
12
12
9
Сарридж
19
Мьюил
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
19
Мьюил
11
Леаль
22
Пико
22
Пико
11
Леаль
3
Данкан
12
Неалис
12
Неалис
3
Данкан
25
Амайя
16
Йервуд
16
Йервуд
25
Амайя
22
17
Харпер
17
Харпер
22
13
Маноэл
7
7
13
Маноэл
Остались в запасе
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
18
Ryan Meara
ВР
6
Питер Страуд
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Джулиан Холл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
6
Питер Страуд
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Джулиан Холл
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+