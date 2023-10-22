Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Крузейро
Атлетико Минейро - Крузейро: обзор матча 22 октября 2023
Атлетико Минейро
22.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Крузейро
87'
Жемерсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Крузейро
Желтая карточка
М. Лемос
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
R. Elias
87'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Жемерсон
Замена
А. Кардек
️️️️
Р. Батталья
85'
80'
Замена
М. Витал
️️️️
Л. Силва
70'
Замена
Никао
️️️️
М. Перейра
61'
Замена
R. Elias
️️️️
А. Гомес
Замена
Педриньо
️️️️
И. Гомес
61'
Замена
К. Павон
️️️️
М. Сарачо
60'
Желтая карточка
М. Сарачо
57'
Замена
Р. Батталья
️️️️
А. Франко
46'
Замена
Жемерсон
️️️️
Б. Фукс
46'
42'
Желтая карточка
М. Хусса
Желтая карточка
Б. Фукс
41'
39'
Желтая карточка
Нерис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Bruno
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Никао
АП
10
Матеус Витал
АП
9
Rafael Elias
ЦФ
7
Luis Fernando
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
3-3-2-3
22
Эверсон
3
Лемос
13
Арана
3
3
Фукс
94
Отавио
20
Саравия
17
Гомес
21
Франко
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
4-3-3
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
16
Бруно
4
Кастан
5
Хусса
16
Силва
36
Машадо
11
Гомес
10
Перейра
9
Родригес
3
Фукс
21
Жемерсон
21
Жемерсон
3
Фукс
21
Франко
6
Батталья
6
Батталья
21
Франко
17
Гомес
10
Педриньо
10
Педриньо
17
Гомес
11
Сарачо
7
Павон
7
Павон
11
Сарачо
Батталья
14
Кардек
14
Кардек
Батталья
10
Перейра
11
Никао
11
Никао
10
Перейра
16
Силва
10
Витал
10
Витал
16
Силва
11
Гомес
9
9
11
Гомес
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Крузейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Атлетико Минейро - Крузейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Крузейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+