Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Шахтер
Белшина - Шахтер: обзор матча 22 октября 2023
Белшина
22.10.2023, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
82'
И. Кухарчик
5'
М. Скавыш
27'
Д. Гружевский
67'
Н. Корзун
76'
В. Ахмеди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Шахтер
ГОЛ! 1:4!
И. Кухарчик
82'
Замена
F. Joseph Akyam
️️️️
Я. Яо Леонард
78'
78'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
Н. Капленко
76'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
В. Ахмеди
70'
Замена
В. Кабышев
️️️️
Н. Корзун
Желтая карточка
А. Матлах
67'
67'
ГОЛ! 0:3!
Н. Корзун
Замена
И. Сень
️️️️
К. Леонович
64'
Замена
Д. Велисевич
️️️️
Д. Букштан
46'
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гружевский
Пас отдал
М. Скавыш
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
Э. Плакка Фессу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Виталий Павлов
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
66
Владислав Болотников
ПП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
10
Андрей Кабышев
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
19
Владислав Кабышев
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
3-3-2-2
13
Харитонович
3
55
Букштан
30
Фофана
23
Соланович
71
Леонард
2
Матлах
7
Колядко
8
Кухарчик
11
Ломако
9
Леонович
4-1-2-3
1
Игнатович
25
Макаренко
3
Баранок
28
Янковский
12
Гружевский
8
Капленко
99
Зеньков
18
Корзун
77
Плакка Фессу
23
Ковалевич
15
Скавыш
55
Букштан
8
Велисевич
8
Велисевич
55
Букштан
71
Леонард
77
77
71
Леонард
9
Леонович
7
Сень
7
Сень
9
Леонович
18
Корзун
19
Кабышев
19
Кабышев
18
Корзун
8
Капленко
88
Ковалевич
88
Ковалевич
8
Капленко
Остались в запасе
Белшина
Шахтер
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Главный тренер
Виталий Павлов
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Белшина - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Белшина
Шахтер
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+