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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Аполлон
АЕЗ Закакиу - Аполлон: обзор матча 22 октября 2023
АЕЗ Закакиу
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
0 : 5
Завершен
Аполлон
3'
М. Вальбуэна
46'
П. Маркеш
76'
Э. Перец
90+4'
Э. Перец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Аполлон
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
Э. Перец
84'
Желтая карточка
G. Ekpolo
76'
ГОЛ! 0:3!
Э. Перец
73'
Замена
Т. Теки
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
A. Christou
️️️️
A. David Reynolds
71'
68'
Замена
К. Варга
️️️️
В. Костаке
68'
Замена
Э. Перец
️️️️
B. Abdurahimi
Желтая карточка
Y. Castro
59'
Замена
А. Опоку Сарфо
️️️️
К. Роша
55'
Замена
M. Sifneos
️️️️
I. Chatzivasilis
48'
Замена
J. Ruíz
️️️️
F. Mabani
48'
46'
ГОЛ! 0:2!
П. Маркеш
40'
Желтая карточка
Т. Дариква
38'
Желтая карточка
Х. Кириаку
14'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
И. Колл
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
3-4-2
99
2
13
Дельмиру
8
23
10
30
10
Роша
26
17
2-2-2-4
41
Левенбург
14
Пейберне
2
Дариква
25
Кириаку
77
Колл
28
Вальбуэна
20
Костаке
43
Маркеш
77
14
22
8
27
27
8
10
Роша
6
Опоку Сарфо
6
Опоку Сарфо
10
Роша
10
33
33
10
26
29
29
26
77
Колл
20
Шполярич
20
Шполярич
77
Колл
28
Вальбуэна
5
Теки
5
Теки
28
Вальбуэна
20
Костаке
7
Варга
7
Варга
20
Костаке
77
7
Перец
7
Перец
77
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Аполлон
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Аполлон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
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