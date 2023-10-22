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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 22 октября 2023
Вильярреал
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
65'
Ж. Морено (П)
48'
С. Омородион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Алавес
90'
+4
Замена
Х. Алькаин
️️️️
А. Горосабель
90'
+3
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Риоха
90'
+3
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Гевара
88'
Замена
Кике
️️️️
С. Омородион
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Д. Парехо
86'
77'
Замена
Н. Теналья
️️️️
А. Сола
Замена
Р. Террац
️️️️
К. Фемения
75'
Замена
И. Акомах
️️️️
С. Комесанья
74'
Желтая карточка
Х. Куэнка
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Морено
65'
Желтая карточка
С. Комесанья
58'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
54'
Замена
А. Альтимира
️️️️
А. Манди
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Омородион
Пас отдал
Х. Гуриди
36'
Желтая карточка
А. Абкар
Желтая карточка
К. Фемения
35'
33'
Желтая карточка
А. Сивера
Желтая карточка
А. Серлот
23'
14'
Желтая карточка
А. Гевара
Желтая карточка
А. Педраса
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
24
Селу Диалло
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3
Энеко Ортис
ЦФ
3-3-2-2
1
Йоргенсен
39
Альбиоль
4
Куэнка
2
Манди
23
Педраса
6
Капу
17
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
9
Серлот
7
Морено
3-2-3-1-1
1
Сивера
20
Сола
5
Абкар
15
Седлар
2
Горосабель
5
Дуарте
8
Бланко
6
Гевара
18
Гуриди
11
Риоха
9
Омородион
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
2
Манди
2
Альтимира
2
Альтимира
2
Манди
17
Фемения
11
Террац
11
Террац
17
Фемения
10
Парехо
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Парехо
14
Комесанья
11
Акомах
11
Акомах
14
Комесанья
6
Гевара
16
Марин
16
Марин
6
Гевара
20
Сола
14
Теналья
14
Теналья
20
Сола
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
2
Горосабель
70
Алькаин
70
Алькаин
2
Горосабель
9
Омородион
19
Кике
19
Кике
9
Омородион
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3
Энеко Ортис
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3
Энеко Ортис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Алавес
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
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2 : 1
18.10.2026
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