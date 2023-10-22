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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Гент
Серкль Брюгге - Гент: обзор матча 22 октября 2023
Серкль Брюгге
22.10.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Гент
46'
Л. Лопеш
90+8'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Гент
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
Пас отдал
В.
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
Д. Торунарига
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
84'
81'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
Ф. Назинью
️️️️
У. Сике
78'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Ф. Лемарешаль
69'
Желтая карточка
У. Сике
65'
62'
Замена
М. Фофана
️️️️
Х. Хонг
62'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
Желтая карточка
Ф. Лемарешаль
59'
53'
Желтая карточка
Х. Хонг
ГОЛ! 1:0!
Л. Лопеш
Пас отдал
Т. Сомерс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
Гент
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
4-3-2-2
5
Попович
2
Даланд
5
Равик
41
Сике
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
80
Лемарешаль
34
Гбоу
24
Сомерс
9
Данке
17
3-5-2
1
Нарди
33
Торунарига
4
Ватанабе
3
Браун
17
Юлсагер
4
де Сар
24
Кумс
20
Хонг
18
Самуас
99
Орбан
99
Кюйперс
41
Сике
20
Назинью
20
Назинью
41
Сике
80
Лемарешаль
11
Олаигбе
11
Олаигбе
80
Лемарешаль
17
Юлсагер
18
Геркенс
18
Геркенс
17
Юлсагер
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
20
Хонг
39
Фофана
39
Фофана
20
Хонг
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Гент
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Серкль Брюгге - Гент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
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