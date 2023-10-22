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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сантос
Интернасьонал - Сантос: обзор матча 22 октября 2023
Интернасьонал
22.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
7 : 1
Завершен
Сантос
14'
А. Патрик
27'
Э. Валенсия
39'
Вандерсон
54'
Ф. Бустос
61'
Э. Валенсия
76'
Л. Адриано
80'
M. Silvera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Сантос
85'
Желтая карточка
Нонато
80'
ГОЛ! 6:1!
M. Silvera
ГОЛ! 6:0!
Л. Адриано
Пас отдал
П. Энрике
76'
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Патрик
74'
Замена
К. де Пена
️️️️
Вандерсон
71'
Замена
B. Henrique
️️️️
Ч. Арангис
65'
Замена
П. Энрике
️️️️
Э. Валенсия
65'
64'
Замена
M. Silvera
️️️️
J. Furch
ГОЛ! 5:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Патрик
61'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Бустос
Пас отдал
Маурисио
54'
46'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Л. Лима
46'
Замена
Нонато
️️️️
Доди
Замена
Ромуло
️️️️
Д. Кардозо
46'
Желтая карточка
Рене
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
Вандерсон
Пас отдал
Ч. Арангис
39'
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Маурисио
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Патрик
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сантос
1
Владимир
ВР
16
Додо
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Сантос
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
1
Diogenes
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
4-2-2-2
1
Рочет
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
5
Кардозо
20
Арангис
10
Патрик
18
Маурисио
13
Валенсия
94
Вандерсон
3-1-2-2-2
1
Владимир
28
Жоаким
13
Бассо
16
Додо
17
Доди
3
8
Ринкон
10
Лима
22
Брага
18
38
Леонардо
5
Кардозо
23
Ромуло
23
Ромуло
5
Кардозо
94
Вандерсон
14
де Пена
14
де Пена
94
Вандерсон
10
Патрик
4
Адриано
4
Адриано
10
Патрик
20
Арангис
8
8
20
Арангис
13
Валенсия
7
Энрике
7
Энрике
13
Валенсия
10
Лима
5
Фернандес
5
Фернандес
10
Лима
17
Доди
16
Нонато
16
Нонато
17
Доди
18
11
11
18
Остались в запасе
Интернасьонал
Сантос
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
Главный тренер
Мано Менезес
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Габриэл Баррос
ПВ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Интернасьонал - Сантос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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