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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Анортосис
Докса Катокопиас - Анортосис: обзор матча 22 октября 2023
Докса Катокопиас
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
0 : 2
Завершен
Анортосис
10'
C. Banza
18'
С. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Анортосис
90'
+3
Замена
М. Антониу
️️️️
М. Ваге
90'
+2
Замена
П. Корреа
️️️️
С. Гассама
Замена
M. Muhammed
️️️️
M. Stylianou
84'
82'
Замена
М. Иоанну
️️️️
O. Thioune
Замена
B. Sadik
️️️️
G. Vlijter
75'
70'
Замена
D. Tzouliou
️️️️
C. Banza
70'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
Э. Феррейра
Желтая карточка
B. Alceus
55'
Желтая карточка
Д. Трайчевски
51'
Замена
A. Nabi
️️️️
B. Dja DjÃ©djÃ©
46'
Желтая карточка
B. Dja DjÃ©djÃ©
44'
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Гассама
10'
ГОЛ! 0:1!
C. Banza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
21
Bryan Alceus
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
17
D. Paroutis
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
26
Musa Muhammed
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
4-1-2-3
1
Шишковски
23
Антониадес
4
Ямбере
35
Велкоски
28
8
Трайчевски
21
97
39
88
Асанте
14
4-2-4
1
Арболеда
22
Ваге
3
4
Каргас
4
Феррер
8
Техера
17
7
Феррейра
90
Гассама
12
81
28
26
26
28
97
10
10
97
39
9
9
39
90
Гассама
44
Корреа
44
Корреа
90
Гассама
12
48
Иоанну
48
Иоанну
12
7
Феррейра
77
77
7
Феррейра
22
Ваге
22
Антониу
22
Антониу
22
Ваге
81
50
50
81
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Анортосис
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Докса Катокопиас - Анортосис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
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