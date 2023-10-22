Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Иттифак
Аль-Рияд - Аль-Иттифак: обзор матча 22 октября 2023
Аль-Рияд
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Иттифак
89'
Замена
M. Al Saad
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
A. Al Yami
️️️️
С. Аль-Аббас
79'
Замена
Я. аш-Шехри
️️️️
А. Ибрахим Аль-Доссари
79'
74'
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
Х. Аль-Гамди
Желтая карточка
М. Кампанья
67'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Грей
Желтая карточка
Д. Ндонг
41'
Желтая карточка
Б. Туре
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
4-1-2-1-2
25
Кампанья
5
Аль-Шувайи
2
Аль-Швирех
14
Тошка
15
Арсланажич
20
Туре
22
Ндонг
12
Аль-Доссари
17
Салех
14
Аль-Аббас
7
Хуанми
4-2-3-1
48
Виктор
61
Аль-Отаиб
13
Хендри
70
Хатиб
32
Тиссеран
14
Хендерсон
23
Вейналдум
7
Аль-Кувайкиби
80
Аль-Гамди
10
Грей
19
Квайсон
12
Аль-Доссари
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
12
Аль-Доссари
14
Аль-Аббас
3
3
14
Аль-Аббас
23
Вейналдум
77
77
23
Вейналдум
80
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Иттифак
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Янник Феррера
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Иттифак
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Новости команд
Все
Аль-Рияд
Аль-Иттифак
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
10:55
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Дирия» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
10:55
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 9 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+