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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Орландо Сити
Торонто - Орландо Сити: обзор матча 22 октября 2023
Торонто
22.10.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 50 тур
0 : 2
Завершен
Орландо Сити
63'
Д. Макгуайр
74'
Д. Макгуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Орландо Сити
Замена
Л. Блессинг
️️️️
M. Bradley
81'
78'
Замена
Р. Янссон
️️️️
Р. Шлегель
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Макгуайр
Пас отдал
К. Смит
69'
Замена
К. Смит
️️️️
Л. Петрассо
Замена
Д. Керр
️️️️
П. Овусу
64'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
К. Гутьеррес
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макгуайр
Пас отдал
М. Стайдухар
62'
Замена
М. Перейра
️️️️
F. Martins
61'
Замена
Д. Макгуайр
️️️️
Р. Энрике
61'
Замена
И. Ангуло
️️️️
G. González
Замена
A. Coello
️️️️
А. Мабика
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
18
Рауль Петретта
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
14
Alonso Coello
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Джонсон
40
6
Мабика
19
18
Петретта
4
Гутьеррес
21
Осорио
10
Инсинье
10
Бернардески
9
Овусу
4
4-4-1-1
31
Стайдухар
23
Халлидэй
21
Шлегель
3
Карлос
13
Петрассо
30
Урсо
8
5
Араухо
11
10
Охеда
18
Энрике
4
Гутьеррес
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
4
Гутьеррес
6
Мабика
14
14
6
Мабика
4
15
Блессинг
15
Блессинг
4
9
Овусу
29
Керр
29
Керр
9
Овусу
21
Шлегель
6
Янссон
6
Янссон
21
Шлегель
13
Петрассо
24
Смит
24
Смит
13
Петрассо
8
10
Перейра
10
Перейра
8
11
77
Ангуло
77
Ангуло
11
18
Энрике
23
Макгуайр
23
Макгуайр
18
Энрике
Остались в запасе
Торонто
Орландо Сити
1
Luka Gavran
ВР
81
Themi Antonoglou
ЦП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
99
Адам Гринвис
ВР
11
Факундо Торрес
ЛВ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
81
Themi Antonoglou
ЦП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ВР
11
Факундо Торрес
ЛВ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Торонто - Орландо Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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