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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Шальке-04
Карлсруэ - Шальке-04: обзор матча 22 октября 2023
Карлсруэ
22.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
22'
Л. Штиндль
37'
И. Матанович
75'
Х. Матрисиани (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Шальке-04
Замена
M. Thiede
️️️️
П. Небель
88'
Замена
M. Beifus
️️️️
Р. Бормут
88'
Замена
Л. Йенсен
️️️️
Ж. Гондорф
88'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Ф. Шлюзенер
80'
80'
Замена
Д. Джон Маркин
️️️️
Ю. Кабадайи
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Х. Матрисиани
75'
71'
Желтая карточка
А. Уэдраого
71'
Замена
С. Полтер
️️️️
Б. Ласм
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
И. Матанович
70'
46'
Замена
С. Козуки
️️️️
С. Теродде
46'
Замена
Т. Мор
️️️️
Т. Оувеян
46'
Замена
Х. Матрисиани
️️️️
Т. Калас
Желтая карточка
Ф. Шлюзенер
44'
ГОЛ! 2:0!
И. Матанович
Пас отдал
П. Небель
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
И. Матанович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
24
Доминик Дрекслер
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-2-4
2
Юнг
20
32
Бормут
8
Гондорф
10
Ванитцек
13
Штиндль
8
Небель
30
Древес
28
31
Матанович
24
Шлюзенер
4-3-3
1
Ферманн
32
Баумгартль
26
Калас
35
Камински
2
Оувеян
30
Зегуйн
20
Темпельман
8
Уэдраого
9
Теродде
11
Ласм
7
Кабадайи
32
Бормут
4
4
32
Бормут
8
Небель
13
13
8
Небель
8
Гондорф
31
Йенсен
31
Йенсен
8
Гондорф
24
Шлюзенер
27
Бурнич
27
Бурнич
24
Шлюзенер
31
Матанович
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
31
Матанович
7
Кабадайи
2
Джон Маркин
2
Джон Маркин
7
Кабадайи
26
Калас
41
Матрисиани
41
Матрисиани
26
Калас
2
Оувеян
7
Мор
7
Мор
2
Оувеян
9
Теродде
41
Козуки
41
Козуки
9
Теродде
11
Ласм
91
Полтер
91
Полтер
11
Ласм
Остались в запасе
Карлсруэ
Шальке-04
1
Макс Вайсс
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
32
Justin Heekeren
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
6
Рон Шалленберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
6
Рон Шалленберг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Карлсруэ - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
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