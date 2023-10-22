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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Тюмень
Черноморец - Тюмень: обзор матча 22 октября 2023
Черноморец
22.10.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Тюмень
70'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Тюмень
90'
Желтая карточка
А. Синяк
85'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
В. Шитов
Желтая карточка
Н. Кумбурович
79'
79'
Желтая карточка
Е. Болотов
Замена
И. Маклаков
️️️️
О. Красильниченко
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
В. Шитов
62'
Замена
Е. Болотов
️️️️
И. Дружинин
62'
Замена
П. Шадрин
️️️️
Е. Татаринов
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Н. Балахонцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
77
Игорь Дружинин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
88
Иван Маркелов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-4-1
1
Фролкин
17
Фомин
4
Кумбурович
55
Кириленко
3
Красильниченко
3
Хагур
21
Климов
77
Антонов
6
Будагян
8
Панамарев
90
Делькин
3-1-2-2-2
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
51
Синяк
26
Байтуков
77
Самойлов
77
Дружинин
17
Шитов
34
Балахонцев
10
Татаринов
11
Порохов
3
Красильниченко
4
Маклаков
4
Маклаков
3
Красильниченко
77
Дружинин
57
Болотов
57
Болотов
77
Дружинин
10
Татаринов
62
Шадрин
62
Шадрин
10
Татаринов
17
Шитов
10
Касаткин
10
Касаткин
17
Шитов
34
Балахонцев
24
Коротаев
24
Коротаев
34
Балахонцев
Остались в запасе
Черноморец
Тюмень
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Черноморец - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Владислав Шипков (Белореченск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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