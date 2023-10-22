Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Ференцварош
Дьошдьер - Ференцварош: обзор матча 22 октября 2023
Дьошдьер
22.10.2023, воскресенье, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ференцварош
69'
Р. Пожег Ванкас (П)
14'
Э. Ботка
61'
А. Пешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Ференцварош
90'
+7
Желтая карточка
Э. Ботка
89'
Замена
Л. Пашка
️️️️
М. Абу Фани
89'
Замена
П. Барат
️️️️
Маркиньос
Замена
M. Obounet
️️️️
D. Lukács
89'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
B. Edomwonyi
76'
75'
Желтая карточка
Маркиньос
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Пожег Ванкас
69'
68'
Желтая карточка
Г. Уинго
64'
Замена
О. Квабена
️️️️
М. Бен Ромдан
63'
Замена
Г. Уинго
️️️️
М. Абена
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Пешич
Пас отдал
К. Рамирес
53'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
Желтая карточка
Пернамбуко
52'
45'
+3
Желтая карточка
М. Абу Фани
28'
Желтая карточка
Б. Варга
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
30
Карло Сентич
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-1-2-4
12
13
Стефен
6
3
25
94
Пожег Ванкас
98
Пернамбуко
34
11
17
Климович
8
4-4-1-1
90
Дибус
21
Ботка
14
Абена
26
Сиссе
2
Рамирес
25
Макрецкис
18
Зигер
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
10
Маркиньос
19
Варга
34
7
Аколатсе
7
Аколатсе
34
8
70
70
8
15
Абу Фани
6
Пашка
6
Пашка
15
Абу Фани
14
Абена
2
Уинго
2
Уинго
14
Абена
10
Маркиньос
88
Барат
88
Барат
10
Маркиньос
5
Бен Ромдан
18
Квабена
18
Квабена
5
Бен Ромдан
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
Остались в запасе
Дьошдьер
Ференцварош
44
Branislav Danilović
ВР
30
Карло Сентич
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
1
Адам Варга
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
30
Карло Сентич
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Дьошдьер - Ференцварош
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Новости команд
Все
Дьошдьер
Ференцварош
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
1
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+