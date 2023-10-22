Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 22 октября 2023
Аталанта
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
68'
А. Лукман
90+5'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Дженоа
90'
+7
Желтая карточка
М. Бани
ГОЛ! 2:0!
Эдерсон
Пас отдал
М. Пашалич
90'
+5
90'
+3
Замена
А. Вольяччо
️️️️
К. Экубан
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
90'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
90'
Замена
С. Колашинац
️️️️
М. Руджери
89'
87'
Замена
S. Fini
️️️️
С. Сабелли
Желтая карточка
Х. Хатебур
86'
84'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Р. Малиновский
84'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Торсбю
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Скамакка
79'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Лукман
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
68'
56'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
Желтая карточка
Р. Толой
53'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ш. Де Кетеларе
46'
Желтая карточка
А. Лукман
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Дженоа
38
Simone Calvani
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
42
Скальвини
19
Джимсити
2
Толой
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
11
Лукман
3-2-2-2-1
1
Леали
13
Бани
3
Дрэгушин
22
Васкес
20
Сабелли
5
Хапс
2
Торсбю
25
Френдруп
80
Гюдмюндссон
17
Малиновский
81
Экубан
13
Руджери
23
Колашинац
23
Колашинац
13
Руджери
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
11
Лукман
8
Пашалич
8
Пашалич
11
Лукман
17
Де Кетеларе
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
10
Муриэль
10
Муриэль
9
Скамакка
81
Экубан
38
Вольяччо
38
Вольяччо
81
Экубан
2
Торсбю
4
Галдамес
4
Галдамес
2
Торсбю
20
Сабелли
40
40
20
Сабелли
17
Малиновский
47
Пушкаш
47
Пушкаш
17
Малиновский
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
38
Simone Calvani
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
38
Simone Calvani
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Аталанта - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Новости команд
Все
Аталанта
Дженоа
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+