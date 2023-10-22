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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Брест
Лилль - Брест: обзор матча 22 октября 2023
Лилль
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Брест
6'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Брест
Замена
С. Умтити
️️️️
Д. Дэвид
89'
87'
Замена
М. Лаж
️️️️
Р. дель Кастильо
84'
Желтая карточка
Б. Браими
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
79'
79'
Желтая карточка
А. Камблан
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ю. Языджи
76'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
И. Кавалейру
75'
74'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
74'
Замена
Б. Браими
️️️️
Ж. Мартен
74'
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Жегрова
66'
63'
Замена
К. Думбия
️️️️
У. Маньетти
Желтая карточка
Б. Андре
45'
+3
41'
Желтая карточка
Ж. ле Дуарон
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Д. Дэвид
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
11
Камори Думбия
АП
10
Адриен Лебе
АП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
4
Александро
18
Диаките
21
Андре
6
Бенталеб
11
Жегрова
97
Языджи
8
Иван Кавалейру
15
Дэвид
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
5
Шардонне
20
Дари
2
Локо
8
Маньетти
8
Мартен
33
Лис-Мелу
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
10
Сатриано
15
Дэвид
14
Умтити
14
Умтити
15
Дэвид
8
Иван Кавалейру
10
Харальдссон
10
Харальдссон
8
Иван Кавалейру
97
Языджи
5
Кабелла
5
Кабелла
97
Языджи
11
Жегрова
96
Унас
96
Унас
11
Жегрова
8
Маньетти
11
Думбия
11
Думбия
8
Маньетти
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
8
Мартен
7
Браими
7
Браими
8
Мартен
20
дель Кастильо
28
Лаж
28
Лаж
20
дель Кастильо
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
Остались в запасе
Лилль
Брест
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лилль - Брест
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
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