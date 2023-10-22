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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ленинградец - Нефтехимик
Ленинградец - Нефтехимик: обзор матча 22 октября 2023
Ленинградец
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Нефтехимик
90+1'
Э. Суханов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Нефтехимик
ГОЛ! 1:0!
Э. Суханов
90'
+1
84'
Замена
️️️️
М. Ситдиков
81'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
С. Джамилов
81'
Замена
️️️️
П. Котов
59'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Котик
59'
Замена
️️️️
Д. Кокоев
Желтая карточка
М. Маркин
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
70
Maxim Ortyashov
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
3-3-1-1-2
1
Зайцев
4
Кудрявцев
6
Беляев
98
Каптилов
29
Хитяев
18
Суханов
41
Микушин
21
Шепелев
9
Колесниченко
93
Маркин
27
Розманов
4-1-3-1-1
1
Голубев
5
Зорин
16
Шоркин
21
Бердников
17
Котов
16
Денисов
17
Кокоев
73
Петров
2
Ситдиков
7
Джамилов
9
Котик
7
Джамилов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
7
Джамилов
9
Котик
99
Емельянов
99
Емельянов
9
Котик
Остались в запасе
Ленинградец
Нефтехимик
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
70
Maxim Ortyashov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
70
Maxim Ortyashov
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Ленинградец - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Станислав Исаев (Великие Луки)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Петровский
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