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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Шахтер Караганда
Ордабасы - Шахтер Караганда: обзор матча 22 октября 2023
Ордабасы
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
4'
А. Жаксылыков
12'
Ш. Умаров
27'
А. Беседин
47'
Т. Чогадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Шахтер Караганда
Замена
Д. Нарзилдаев
️️️️
Г. Суюмбаев
90'
Замена
В. Васильев
️️️️
А. Беседин
90'
78'
Замена
А. Тюлюбай
️️️️
Б. Савкив
78'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Назымханов
Замена
М. Федин
️️️️
А. Жаксылыков
71'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Тагыберген
71'
47'
ГОЛ! 3:1!
Т. Чогадзе
Пас отдал
А. Таттыбаев
46'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
М. Галкин
46'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
И. Свиридов
ГОЛ! 3:0!
А. Беседин
27'
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Ш. Умаров
20'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Умаров
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Жаксылыков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
4
Бернардо Матич
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
15
Богдан Савкив
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
22
Георгий Захаренко
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Ауро
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
3-1-3-1-2
74
Сейсен
5
Суюмбаев
26
Мбодж
23
Эрланов
4
Матич
8
Макаренко
8
Тагыберген
22
Астанов
17
Умаров
41
Беседин
40
Жаксылыков
2-3-2-2
30
Шацкий
15
Савкив
66
Кампо
22
Захаренко
25
Букорац
88
Перцух
11
Свиридов
18
Назымханов
9
Абдулла
22
Галкин
5
Суюмбаев
10
Нарзилдаев
10
Нарзилдаев
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Тагыберген
41
Беседин
47
Васильев
47
Васильев
41
Беседин
40
Жаксылыков
11
Федин
11
Федин
40
Жаксылыков
17
Умаров
45
Абдихоликов
45
Абдихоликов
17
Умаров
18
Назымханов
5
Дмитренко
5
Дмитренко
18
Назымханов
15
Савкив
44
Тюлюбай
44
Тюлюбай
15
Савкив
22
Галкин
9
Чогадзе
9
Чогадзе
22
Галкин
11
Свиридов
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
11
Свиридов
Остались в запасе
Ордабасы
Шахтер Караганда
7
Жоржиньо
ПВ
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Ауро
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Егор Цуприков
ВР
18
Ансар Алтынхан
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Ауро
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
18
Ансар Алтынхан
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Солошенко
Статистика матча Ордабасы - Шахтер Караганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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