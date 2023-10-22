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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Монреаль
Коламбус - Монреаль: обзор матча 22 октября 2023
Коламбус
22.10.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 49 тур
2 : 1
Завершен
Монреаль
17'
К. Эрнандес
50'
D. Nagbe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Монреаль
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Р. Камачо
90'
+1
86'
Замена
M. Toye
️️️️
А. Ласситер
Замена
Y. Yeboah
️️️️
А. Мэцан
83'
80'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Кэмпбелл
80'
Замена
Б. Дюк
️️️️
С. Пьетт
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Рамирес
71'
Замена
М. Фарси
️️️️
Ю. Грессель
71'
ГОЛ! 2:0!
D. Nagbe
Пас отдал
М. Амундсен
50'
33'
Желтая карточка
С. Пьетт
ГОЛ! 1:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
С. Морейра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
2-3-2-3
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
6
10
Моррис
25
Завадски
23
Мэцан
24
Грессель
18
Амундсен
9
Эрнандес
21
Рамирес
3-1-2-1-4
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
95
Корбо
6
Пьетт
2
24
Салиба
9
Киото
7
Ласситер
14
90
Опоку
40
4
Камачо
23
Чеберко
23
Чеберко
4
Камачо
24
Грессель
23
Фарси
23
Фарси
24
Грессель
23
Мэцан
7
7
23
Мэцан
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
6
Кэмпбелл
22
Эррера
22
Эррера
6
Кэмпбелл
6
Пьетт
7
Дюк
7
Дюк
6
Пьетт
7
Ласситер
13
13
7
Ласситер
Остались в запасе
Коламбус
Монреаль
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Коламбус - Монреаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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