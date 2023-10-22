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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Атланта Юнайтед
Цинциннати - Атланта Юнайтед: обзор матча 22 октября 2023
Цинциннати
22.10.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 49 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
25'
Д. Баджи
45+2'
Л. Акоста
12'
Г. Якумакис
32'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Атланта Юнайтед
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
М. Миазга
90'
+7
Замена
M. Pinto
️️️️
И. Мерфи
90'
90'
Замена
Х. Хосе Пурата
️️️️
Т. Муюмба
90'
Замена
Б. Леннон
️️️️
К. Уайли
85'
Желтая карточка
Д. Тиаре
77'
Замена
Д. Тиаре
️️️️
Г. Якумакис
75'
Замена
А. Фортюн
️️️️
К. Силва
Желтая карточка
М. Миазга
73'
Замена
B. Halsey
️️️️
А. Пауэлл
71'
Замена
С. Сантос
️️️️
Д. Баджи
71'
63'
Замена
Э. Москера
️️️️
С. Лобжанидзе
51'
Вторая желтая
Т. Алмада
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
46'
ГОЛ! 2:2!
Л. Акоста
45'
+2
36'
Желтая карточка
Т. Алмада
32'
ГОЛ! 1:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
Т. Алмада
ГОЛ! 1:1!
Д. Баджи
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Якумакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
14
Амар Сейдич
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
19
Джамал Тиаре
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
3-1-2-1-3
18
3
Миазга
15
Москера
32
Мерфи
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
2
Пауэлл
14
Баджи
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
12
Эрнандес
12
Робинсон
96
Абрам
12
Уайли
8
Муюмба
5
Россетто
12
Лобжанидзе
10
Силва
23
Алмада
7
Якумакис
3
Миазга
4
Хагглунд
4
Хагглунд
3
Миазга
2
Пауэлл
15
15
2
Пауэлл
32
Мерфи
26
26
32
Мерфи
14
Баджи
19
Сантос
19
Сантос
14
Баджи
8
Морено
7
7
8
Морено
8
Муюмба
44
Пурата
44
Пурата
8
Муюмба
12
Уайли
11
Леннон
11
Леннон
12
Уайли
10
Силва
35
Фортюн
35
Фортюн
10
Силва
12
Лобжанидзе
7
Москера
7
Москера
12
Лобжанидзе
7
Якумакис
19
Тиаре
19
Тиаре
7
Якумакис
Остались в запасе
Цинциннати
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
31
Квентин Вестберг
ВР
14
Амар Сейдич
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
14
Амар Сейдич
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Цинциннати - Атланта Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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