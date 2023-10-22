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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион: обзор матча 22 октября 2023
Нью-Инглэнд Революшн
22.10.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 49 тур
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
25'
Г. Боу (П)
42'
Г. Боу
16'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
Замена
J. Rennicks
️️️️
Г. Боу
90'
+3
75'
Замена
Х. Буэно
️️️️
М. Уре
75'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. МакГлинн
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
Пас отдал
К. Хиль
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Боу
25'
24'
Желтая карточка
Д. Лоу
24'
Желтая карточка
К. Вагнер
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Карранца
Пас отдал
М. Уре
7'
Желтая карточка
Н. Харриел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
8
Томас Чанкалай
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
4-3-3
98
34
24
Джонс
4
88
Фаррелл
8
Полстер
21
10
Хиль
8
Чанкалай
7
Боу
26
3-2-3-2
18
Блэйк
37
Лоу
3
Эллиот
5
Глеснес
26
Харриел
27
Вагнер
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
7
Боу
9
9
7
Боу
17
Уре
8
Буэно
8
Буэно
17
Уре
7
МакГлинн
18
Флеч
18
Флеч
7
МакГлинн
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
17
Джо Бендик
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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