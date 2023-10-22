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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Остин
Сан-Хосе - Остин: обзор матча 22 октября 2023
Сан-Хосе
22.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 49 тур
1 : 1
Завершен
Остин
17'
К. Эспиноса
32'
О. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Остин
Замена
T. Thompson
️️️️
Ж. Эбобиссе
88'
86'
Замена
М. Родригес
️️️️
С. Дриусси
78'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Й. Валенсия
78'
Замена
W. Bruin
️️️️
О. Вольф
Желтая карточка
К. Эспиноса
72'
69'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Д. Галлахер
69'
Замена
M. Hedges
️️️️
E. Finlay
67'
Желтая карточка
Й. Валенсия
Замена
Х. Монтейру
️️️️
J. Yueill
57'
Замена
П. Мари
️️️️
М. Трауко
57'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Н. Цакирис
57'
32'
ГОЛ! 1:1!
О. Вольф
Желтая карточка
Н. Цакирис
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Эспиноса
Пас отдал
Ж. Эбобиссе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
4-4-2
42
Даниэл
47
Трауко
97
6
Менса
29
Акапо
14
7
Эспиноса
7
10
Цакирис
17
Эбобиссе
9
Хопп
3-1-3-3
1
24
15
Вяйсянен
18
Касканте
20
Валенсия
4
Ринг
33
Вольф
13
24
Ригони
17
Галлахер
9
Дриусси
17
Эбобиссе
22
22
17
Эбобиссе
47
Трауко
3
Мари
3
Мари
47
Трауко
10
Цакирис
11
Груэсо
11
Груэсо
10
Цакирис
14
35
Монтейру
35
Монтейру
14
17
Галлахер
21
Лундквист
21
Лундквист
17
Галлахер
13
2
2
13
20
Валенсия
7
Перейра
7
Перейра
20
Валенсия
9
Дриусси
8
Родригес
8
Родригес
9
Дриусси
33
Вольф
29
29
33
Вольф
Остались в запасе
Сан-Хосе
Остин
30
Emmanuel Ochoa
ВР
93
Жудсон
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
20
Matt Bersano
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
93
Жудсон
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Сан-Хосе - Остин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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