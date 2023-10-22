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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Тромсе
Викинг - Тромсе: обзор матча 22 октября 2023
Викинг
22.10.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
3 : 4
Завершен
Тромсе
64'
П. Язбек
79'
С. Аукленд
84'
Л. Салвесен
49'
В. Эрлиен
52'
В. Эрлиен
89'
Н. Вестерлунд
90+4'
Я. Пейнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Тромсе
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
Я. Пейнтсил
89'
ГОЛ! 3:3!
Н. Вестерлунд
ГОЛ! 3:2!
Л. Салвесен
84'
Желтая карточка
Х. Хауген
83'
81'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
ГОЛ! 2:2!
С. Аукленд
79'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
М. Сольбаккен
77'
Замена
С. Аукленд
️️️️
Х. Танген
77'
Замена
Д. Белл
️️️️
П. Язбек
77'
69'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
68'
Замена
С. Свендсен
️️️️
S. Adegbenro
68'
ГОЛ! 1:2!
П. Язбек
64'
62'
Замена
Л. Нордас
️️️️
М. Траоре
52'
ГОЛ! 0:2!
В. Эрлиен
49'
ГОЛ! 0:1!
В. Эрлиен
44'
Желтая карточка
Р. Йенссен
42'
Желтая карточка
В. Эрлиен
Желтая карточка
S. Adegbenro
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
6
Сондре Лангас
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Тромсе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-4-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
44
Диоп
18
Бьорсхол
8
Язбек
7
Сольбаккен
6
Лангас
10
Трипич
27
Танген
24
15
Салвесен
4-3-3
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
6
Гундерсен
25
Диуф
11
Антонсен
5
Опсал
11
Йенссен
8
Ромсаас
15
Эрлиен
24
Траоре
5
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
8
Язбек
8
Белл
8
Белл
8
Язбек
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
24
7
Свендсен
7
Свендсен
24
27
Танген
8
Аукленд
8
Аукленд
27
Танген
8
Ромсаас
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
8
Ромсаас
6
6
24
Траоре
11
Нордас
11
Нордас
24
Траоре
Остались в запасе
Викинг
Тромсе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
Остались в запасе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Викинг - Тромсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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