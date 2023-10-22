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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Андерлехт
Стандард - Андерлехт: обзор матча 22 октября 2023
Стандард
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Андерлехт
52'
С. Альсате
55'
Х. Кавабе
18'
К. Дольберг
24'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Андерлехт
Замена
Э. О'Нил
️️️️
С. Альсате
90'
+7
Желтая карточка
И. Прайс
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
К. Шмейхель
90'
+1
Желтая карточка
З. Дебаст
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Дженепо
85'
Замена
И. Прайс
️️️️
Х. Кавабе
84'
80'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Аугустинссон
77'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. Ритс
66'
Замена
️️️️
М. Стройкенс
66'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Т. Азар
66'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
А. Дрейер
60'
Желтая карточка
Т. Азар
ГОЛ! 2:2!
Х. Кавабе
Пас отдал
М. Фосси
55'
ГОЛ! 1:2!
С. Альсате
52'
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Дрейер
Пас отдал
М. Ритс
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
6
Хайао Кавабе
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
2-1-2-2-3
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
14
Хэйден
6
Кавабе
7
Альсате
12
Дженепо
14
Соуа
13
Фосси
9
Канга
3
Нгой
4-1-3-2
1
Шмейхель
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
6
Аугустинссон
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
9
Азар
29
Стройкенс
9
Дольберг
6
Кавабе
21
Прайс
21
Прайс
6
Кавабе
7
Альсате
21
О'Нил
21
О'Нил
7
Альсате
12
Дженепо
61
Чанак
61
Чанак
12
Дженепо
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
10
Дрейер
9
Амузу
9
Амузу
10
Дрейер
23
Ритс
70
Флипс
70
Флипс
23
Ритс
9
Азар
32
Васкес
32
Васкес
9
Азар
Остались в запасе
Стандард
Андерлехт
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
1
Максим Дюпе
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Стандард - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
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