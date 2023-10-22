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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Истанбул Башакшехир
Самсунспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 октября 2023
Самсунспор
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Истанбул Башакшехир
86'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
Л. Димата
️️️️
Э. Кара
85'
Замена
O. Çelik
️️️️
Ю. Айт Беннассер
85'
82'
Желтая карточка
У. Ба
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
82'
Замена
M. Ali Özbaskıcı
️️️️
Ф. Тайт
82'
Замена
С. Айдогду
️️️️
К. Хольс
82'
75'
Замена
Э. Карцев
️️️️
Б. Озкан
75'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Пелкас
Замена
З. Явру
️️️️
М. Тирпа
72'
67'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Алексич
67'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Тюрук
51'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Э. Килинк
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Эркан Кара
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Самсунспор
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
3-1-5
1
Кочук
55
ван Дронгелен
28
25
Тирпа
29
Тайт
15
Айт Беннассер
99
Муандилмаджи
19
Хольс
11
Килинк
9
Кара
3-2-3-2
1
Бабакан
27
Ба
3
Опоку
9
Алексич
15
Дюбуа
3
Дуарте
9
Тюрук
10
Пелкас
19
Озкан
25
Фигейредо
19
Кени
25
Тирпа
18
Явру
18
Явру
25
Тирпа
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
29
Тайт
20
20
29
Тайт
9
Кара
11
Димата
11
Димата
9
Кара
15
Айт Беннассер
88
88
15
Айт Беннассер
15
Дюбуа
42
Саинер
42
Саинер
15
Дюбуа
19
Озкан
36
Карцев
36
Карцев
19
Озкан
10
Пелкас
7
Гюрлер
7
Гюрлер
10
Пелкас
9
Алексич
6
Ильхан
6
Ильхан
9
Алексич
9
Тюрук
17
Деннис
17
Деннис
9
Тюрук
Остались в запасе
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Самсунспор - Истанбул Башакшехир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
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18.10.2026
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