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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Черно Море
Левски - Черно Море: обзор матча 22 октября 2023
Левски
22.10.2023, воскресенье, 16:30
Болгария. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Черно Море
57'
J. El Jemili
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Черно Море
90'
Желтая карточка
В. Попов
Желтая карточка
Х. Кордоба
87'
Замена
К. Димитров
️️️️
Дарлан
85'
82'
Замена
А. Илиев
️️️️
É. Pacheco
Замена
А. Чандаров
️️️️
Роналдо
75'
Замена
М. Петков
️️️️
J. El Jemili
75'
69'
Замена
V. Vasilev
️️️️
M. Milushev
ГОЛ! 1:0!
J. El Jemili
Пас отдал
Дарлан
57'
Желтая карточка
Д. Петрис
39'
22'
Красная карточка
V. Drobarov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
6
Виктор Попов
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
7
Breno Teixeira
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Левски
99
Ivan Andonov
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
10
Асен Чандаров
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
3-1-3-3
13
Михайлов
6
Цунами
33
Кордоба
55
37
Дарлан
2
Петрис
10
97
97
11
7
Роналдо
4-4-2
21
Дюлгеров
6
Попов
2
3
Атанасов
28
21
Альварес
71
Панайотов
17
27
Димов
28
7
37
Дарлан
50
Димитров
50
Димитров
37
Дарлан
7
Роналдо
10
Чандаров
10
Чандаров
7
Роналдо
11
88
Петков
88
Петков
11
28
9
Илиев
9
Илиев
28
17
91
91
17
Остались в запасе
Левски
Черно Море
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
13
Илиян Стефанов
АП
39
Рикардиньо
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
13
Илиян Стефанов
АП
39
Рикардиньо
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Левски - Черно Море
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
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