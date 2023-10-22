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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - ФК Андорра
Вальядолид - ФК Андорра: обзор матча 22 октября 2023
Вальядолид
22.10.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 12 тур
2 : 0
Завершен
ФК Андорра
8'
Х. Монтиэль
42'
С. Юрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - ФК Андорра
90'
+7
Пенальти не реализован!
О. Шедлер
Желтая карточка
Джон
90'
+1
87'
Замена
Д. Пампин
️️️️
И. Бенито
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Л. Перес
85'
Замена
Л. Роша
️️️️
И. Санчес
80'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Д. Торрес
79'
77'
Замена
М. Ньето
️️️️
А. Петха
77'
Замена
S. Molina
️️️️
D. González
Замена
В. Месегер
️️️️
Р. Кенеди
67'
66'
Замена
A. Calvo
️️️️
Х. Лобете
Замена
Ануар
️️️️
Х. Монтиэль
66'
58'
Желтая карточка
D. González
Желтая карточка
С. Юрич
56'
Желтая карточка
М. Силла
53'
Желтая карточка
Э. Бойомо
50'
45'
Желтая карточка
Р. Бовер
ГОЛ! 2:0!
С. Юрич
Пас отдал
Х. Монтиэль
42'
Желтая карточка
Л. Перес
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Монтиэль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
15
Diego González
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
5
A. Pastor
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
13
Ойер
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Джон
18
Эскудеро
22
Бойомо
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
6
Мончу
9
Монтиэль
29
Кенеди
10
Санчес
14
Силла
2-3-1-4
1
Мартин
18
Петха
15
20
16
Сампер
21
7
Бенито
24
Лобете
21
Шедлер
21
Бовер
5
4
Торрес
13
Энрике
13
Энрике
4
Торрес
10
Санчес
2
Роша
2
Роша
10
Санчес
2
Перес
17
де ла Хос
17
де ла Хос
2
Перес
9
Монтиэль
23
Ануар
23
Ануар
9
Монтиэль
29
Кенеди
23
Месегер
23
Месегер
29
Кенеди
7
Бенито
16
Пампин
16
Пампин
7
Бенито
15
14
14
15
24
Лобете
7
7
24
Лобете
18
Петха
11
Ньето
11
Ньето
18
Петха
Остались в запасе
Вальядолид
ФК Андорра
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Nicolas Ratti
ВР
13
Ойер
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolas Ratti
ВР
13
Ойер
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Вальядолид - ФК Андорра
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
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