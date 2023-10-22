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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Фехервар
Дебрецен - Фехервар: обзор матча 22 октября 2023
Дебрецен
22.10.2023, воскресенье, 16:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
3 : 1
Завершен
Фехервар
7'
Д. Барань
33'
Б. Домингес
72'
Б. Домингес
46'
L. Szabo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Фехервар
90'
Желтая карточка
М. Карамоко
Замена
Á. Bódi
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
85'
Замена
A. Mojžiš
️️️️
С. Лончар
85'
80'
Замена
М. Карамоко
️️️️
L. Szabo
77'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
M. Katona
Замена
А. Мадждевац
️️️️
Д. Барань
75'
Замена
V. Botond
️️️️
Б. Домингес
75'
ГОЛ! 3:1!
Б. Домингес
Пас отдал
С. Лончар
72'
67'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Б. Беше
Замена
Z. Bévárdi
️️️️
M. Szécsi
60'
56'
Желтая карточка
Н. Серафимов
46'
ГОЛ! 2:1!
L. Szabo
Пас отдал
К. Кодро
Желтая карточка
А. Романчук
35'
ГОЛ! 2:0!
Б. Домингес
Пас отдал
Д. Барань
33'
15'
Желтая карточка
L. Szabo
ГОЛ! 1:0!
Д. Барань
Пас отдал
Б. Домингес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
17
L. Szabo
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Фехервар
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
3-1-3-3
16
Медьери
19
Ференчи
3
Романчук
29
15
Лончар
94
Лагатор
19
Домингес
8
77
Барань
77
10
3-3-1-4
31
Серафимов
44
33
Беше
1
Тот
13
Калмар
20
Флорес
17
Шен
14
Чонгваи
77
19
Кодро
17
15
Лончар
2
2
15
Лончар
19
Домингес
22
22
19
Домингес
10
27
27
10
77
Барань
11
Мадждевац
11
Мадждевац
77
Барань
77
11
11
77
77
10
Кристенсен
10
Кристенсен
77
33
Беше
10
Кастрати
10
Кастрати
33
Беше
17
9
Карамоко
9
Карамоко
17
Остались в запасе
Дебрецен
Фехервар
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
33
József Varga
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
33
József Varga
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
Остались в запасе
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Дебрецен - Фехервар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
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Академия Пушкаша
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26.04.2025
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