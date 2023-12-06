«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион

«Сочи» сохраняет интерес к главному тренеру «Дебрецена» Срджану Благоевичу.
Венгерский клуб не хочет отпускать 50-летнего специалиста, но может согласиться за финансовую компенсацию.
Потенциальный выкуп сербского тренера обойдется «Сочи» в сумму от 500 тысяч до 1 миллиона евро.
- «Сочи» – последняя команда РПЛ с 10 очками после 17 туров.
- Благоевич владеет русским языком.
- Он становился чемпионом Казахстана с «Астаной» и выиграл бронзовые медали с «Дебреценом» в дебютном сезоне в Венгрии.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова