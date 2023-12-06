«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион

«Сочи» сохраняет интерес к главному тренеру «Дебрецена» Срджану Благоевичу.

Венгерский клуб не хочет отпускать 50-летнего специалиста, но может согласиться за финансовую компенсацию.

Потенциальный выкуп сербского тренера обойдется «Сочи» в сумму от 500 тысяч до 1 миллиона евро.