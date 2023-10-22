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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фрозиноне
Болонья - Фрозиноне: обзор матча 22 октября 2023
Болонья
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Фрозиноне
19'
Л. Фергюсон
22'
Л. Де Сильвестри
63'
М. Соуле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Фрозиноне
Желтая карточка
Д. Зиркзее
88'
85'
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Ойоно
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Р. Фройлер
84'
Замена
Т. Корацца
️️️️
Л. Де Сильвестри
84'
Замена
Н. Моро
️️️️
А. Салемакерс
83'
75'
Замена
М. Брешианини
️️️️
Э. Барренечеа
75'
Замена
А. Ибрагимович
️️️️
Рейньер
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Х. Ликояннис
74'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Орсолини
74'
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Соуле
Желтая карточка
М. Эбишер
59'
56'
Замена
Д. Баез
️️️️
Л. Гарритано
ГОЛ! 2:0!
Л. Де Сильвестри
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фергюсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
90
Марвин Чуни
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
33
Калафьори
31
Беукема
29
Де Сильвестри
19
Фергюсон
19
Фройлер
20
Эбишер
56
Салемакерс
11
Зиркзее
7
Орсолини
4-1-1-3-1
80
Турати
20
Ойоно
6
Романьоли
5
Околи
5
Маркицца
5
Барренечеа
36
Маццителли
18
Соуле
19
Рейньер
7
Гарритано
9
Чеддира
29
Де Сильвестри
21
Корацца
21
Корацца
29
Де Сильвестри
22
Ликояннис
34
Кристиансен
34
Кристиансен
22
Ликояннис
19
Фройлер
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
19
Фройлер
56
Салемакерс
6
Моро
6
Моро
56
Салемакерс
7
Орсолини
14
Ндой
14
Ндой
7
Орсолини
5
Барренечеа
28
Брешианини
28
Брешианини
5
Барренечеа
19
Рейньер
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
19
Рейньер
7
Гарритано
28
Баез
28
Баез
7
Гарритано
20
Ойоно
19
Жорже
19
Жорже
20
Ойоно
Остались в запасе
Болонья
Фрозиноне
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Болонья - Фрозиноне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
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