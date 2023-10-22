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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Академия Пушкаша
МТК - Академия Пушкаша: обзор матча 22 октября 2023
МТК
22.10.2023, воскресенье, 14:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
0 : 5
Завершен
Академия Пушкаша
10'
B. Batik
38'
Ж. Грубер
65'
М. Корбу
74'
Ж. Надь
90+1'
A. Favorov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Академия Пушкаша
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
A. Favorov
86'
Замена
G. Komaromi
️️️️
Ж. Надь
74'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Надь
Пас отдал
Л. Колли
Замена
P. Kovács
️️️️
N. Antonov
68'
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Корбу
Пас отдал
L. Slagveer
61'
Замена
Л. Колли
️️️️
Ж. Грубер
Замена
R. Molnár
️️️️
Z. Stieber
60'
58'
Желтая карточка
М. Корбу
46'
Замена
J. Plsek
️️️️
R. Szolnoki
46'
Замена
A. Favorov
️️️️
J. Levi
46'
Замена
L. Slagveer
️️️️
М. Сойсало
Желтая карточка
Z. Stieber
45'
+3
38'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Грубер
Пас отдал
М. Сойсало
Замена
Н. Спалек
️️️️
D. Bobál
37'
10'
ГОЛ! 0:1!
B. Batik
Пас отдал
М. Сойсало
Пенальти не реализован!
Z. Stieber
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
10
István Bognár
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
6
Михалы Ката
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
3
Nemanja Antonov
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
1
Tamás Markek
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Академия Пушкаша
19
A. Favorov
ЦЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
1-5-4
1
Демжен
4
10
25
6
Ката
7
22
3
7
7
2
4-1-5
94
Стронати
33
18
Надь
22
20
Сойсало
30
Грубер
14
5
17
Корбу
10
3
27
27
3
4
97
Спалек
97
Спалек
4
7
9
9
7
10
19
19
10
22
23
23
22
20
Сойсало
11
11
20
Сойсало
30
Грубер
9
Колли
9
Колли
30
Грубер
18
Надь
77
77
18
Надь
Остались в запасе
МТК
Академия Пушкаша
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Остались в запасе
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча МТК - Академия Пушкаша
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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