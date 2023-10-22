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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
Оуд-Хеверли - Сент-Труйден: обзор матча 22 октября 2023
Оуд-Хеверли
22.10.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Труйден
12'
Н. Нсинги
22'
С. Схрайверс (П)
60'
Х. Мендиль
80'
Х. Мендиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
Замена
Э. Банзузи
️️️️
С. Схрайверс
90'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Н. Нсинги
90'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Ю. Мазиз
81'
ГОЛ! 4:0!
Х. Мендиль
80'
77'
Замена
К. Захиролеслам
️️️️
Р. Ито
77'
Замена
Ф. Анану
️️️️
Д. Хасиока
Замена
М. Мертенс
️️️️
Й. Брюнес
77'
70'
Желтая карточка
Д. Хасиока
Желтая карточка
С. Схрайверс
62'
ГОЛ! 3:0!
Х. Мендиль
Пас отдал
K. Misao
60'
59'
Желтая карточка
Р. Ямамото
46'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ван Хелден
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Схрайверс
22'
20'
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
ГОЛ! 1:0!
Н. Нсинги
Пас отдал
Ю. Мазиз
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
3
Флориан Мигель
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
16
Maxence Prévot
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
27
Фредерик Анану
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3-2-1-4
28
Плетинкс
77
Вльетинк
6
37
Мендиль
3
Мигель
88
Мазиз
14
Брюнес
9
Нсинги
8
Схрайверс
16
4-1-1-1-3
1
Сузуки
14
Хасиока
20
Ван Хелден
31
Годо
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
14
Стекерс
10
Ито
14
Кайя
8
Схрайверс
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Схрайверс
14
Брюнес
33
Мертенс
33
Мертенс
14
Брюнес
9
Нсинги
11
Н'Дри
11
Н'Дри
9
Нсинги
88
Мазиз
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
88
Мазиз
20
Ван Хелден
20
Ямамото
20
Ямамото
20
Ван Хелден
10
Ито
18
Захиролеслам
18
Захиролеслам
10
Ито
14
Хасиока
27
Анану
27
Анану
14
Хасиока
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Сент-Труйден
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
Главный тренер
Марк Брис
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
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