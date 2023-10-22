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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Спарта
Гоу Эхед Иглс - Спарта: обзор матча 22 октября 2023
Гоу Эхед Иглс
22.10.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Спарта
Замена
Я. Бреум
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
90'
Замена
Д. Амофа
️️️️
Г. Наубер
79'
79'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
С. Соу
️️️️
Б. Адеканье
78'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
23
Батен Тибо
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
3-1-2-4
12
де Ланж
5
Куйперс
4
Крамер
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
3
Наубер
16
Эдвардсен
11
Адеканье
8
Линтхорст
4-4-2
1
Олий
2
Бакари
3
Вриндс
4
Велтхуйс
5
ван дер Куст
16
Китолано
24
Верскуерен
24
Клемент
18
Де Гузман
9
Лауритсен
10
Негли
3
Наубер
6
Амофа
6
Амофа
3
Наубер
20
Эдвардсен
10
Бреум
10
Бреум
20
Эдвардсен
11
Адеканье
19
Соу
19
Соу
11
Адеканье
18
Де Гузман
7
Брим
7
Брим
18
Де Гузман
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Спарта
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
23
Батен Тибо
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
23
Батен Тибо
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
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