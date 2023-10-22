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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - АЕК
Астерас - АЕК: обзор матча 22 октября 2023
Астерас
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 3
Завершен
АЕК
45+3'
Н. Элиассон
77'
М. Мохаммади
87'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - АЕК
90'
Желтая карточка
Н. Элиассон
87'
ГОЛ! 0:3!
С. Цубер
Пас отдал
К. Галанопулос
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Мирителло
82'
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Мохаммади
Пас отдал
Н. Элиассон
Замена
В. Сурлис
️️️️
Х. Мунафо
73'
72'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Й. Йонссон
72'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
67'
Желтая карточка
Й. Йонссон
65'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Д. Шиманьски
Замена
G. Christopoulos
️️️️
Н. Кальцас
55'
48'
Желтая карточка
А. Калленс
46'
Замена
О. Пинеда
️️️️
С. Араухо
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Н. Элиассон
Пас отдал
С. Цубер
45'
+1
Желтая карточка
Л. Рота
45'
Желтая карточка
П. Манталос
Желтая карточка
Х. Мунафо
16'
Желтая карточка
D. Grozdanic
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Астерас
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
90
Зини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пападопулос
19
Кастаньо
87
Жуканович
30
24
Альварес
22
Гарсия
8
Мунафо
7
Бартоло
20
Регис
20
Кальцас
9
Мирителло
4-1-4-1
23
Станкович
12
Рота
21
Вида
18
Калленс
28
Хаджусафи
16
Йонссон
17
Элиассон
20
Манталос
4
Шиманьски
7
Цубер
21
Араухо
20
Кальцас
22
22
20
Кальцас
8
Мунафо
90
Сурлис
90
Сурлис
8
Мунафо
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
4
Шиманьски
6
Галанопулос
6
Галанопулос
4
Шиманьски
21
Араухо
25
Пинеда
25
Пинеда
21
Араухо
16
Йонссон
9
ван Верт
9
ван Верт
16
Йонссон
Остались в запасе
Астерас
АЕК
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
90
Зини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
90
Зини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Астерас - АЕК
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
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