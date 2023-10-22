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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия
Тироль - Аустрия: обзор матча 22 октября 2023
Тироль
22.10.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия
33'
Ф. Аслани
80'
Р. Вучич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Аустрия
88'
Желтая карточка
М. Хускович
87'
Замена
Х. Генуш
️️️️
М. Польстер
Замена
D. Tomic
️️️️
Ю. Эртльталер
85'
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Вучич
Пас отдал
М. Браунедер
79'
Замена
М. Браунедер
️️️️
А. Юкич
Красная карточка
Д. Гугганиг
70'
69'
Замена
М. Фишер
️️️️
Д. Фиц
68'
Замена
Р. Вучич
️️️️
А. Грубер
68'
Замена
М. Хускович
️️️️
Ф. Аслани
66'
Желтая карточка
М. Мартинс
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Кронбергер
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Аслани
Пас отдал
М. Польстер
10'
Желтая карточка
М. Поцман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
7
Ромео Вучич
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
3-4-1-2
1
Стейскал
6
Шульцбахер
20
Бахер
3
Гугганиг
30
Тафернер
6
44
7
Эртльталер
7
Кронбергер
99
Прелец
8
3-1-3-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
40
Мейсль
26
Ранфтль
77
Юкич
36
Фиц
43
Польстер
11
Аслани
19
Поцман
9
Грубер
7
Эртльталер
18
18
7
Эртльталер
7
Кронбергер
21
Букса
21
Букса
7
Кронбергер
43
Польстер
21
Генуш
21
Генуш
43
Польстер
77
Юкич
23
Браунедер
23
Браунедер
77
Юкич
36
Фиц
30
Фишер
30
Фишер
36
Фиц
9
Грубер
7
Вучич
7
Вучич
9
Грубер
11
Аслани
29
Хускович
29
Хускович
11
Аслани
Остались в запасе
Тироль
Аустрия
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Тироль - Аустрия
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
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