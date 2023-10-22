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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Реймс
Тулуза - Реймс: обзор матча 22 октября 2023
Тулуза
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
52'
Т. Даллинга
48'
А. Ричардсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Реймс
Замена
Д. Генро
️️️️
К. Кассерес
89'
76'
Замена
Р. Хадра
️️️️
В. Атангана
76'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Т. Фоке
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Т. Даллинга
75'
Замена
К. Кебен
️️️️
Г. Суасо
75'
Замена
Ф. Магри
️️️️
С. Гелаберт
66'
Замена
М. Бангре
️️️️
А. Доннум
66'
Желтая карточка
А. Доннум
62'
Желтая карточка
Л. Кошта
59'
59'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Дарами
ГОЛ! 1:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
Л. Кошта
52'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
14
Умар Диаките
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
4-3-2-1
16
Ресте
17
Суасо
2
Кошта
2
Николайсен
3
Деслер
23
Кассерес
31
Шмидт
4
Сьерро
10
Гелаберт
15
Доннум
27
Даллинга
3-3-2-2
23
Диуф
2
Окуму
12
Агбаду
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Манетси
28
де Смет
6
Атангана
7
Ричардсон
10
Ито
9
Дарами
17
Суасо
4
Кебен
4
Кебен
17
Суасо
23
Кассерес
10
Генро
10
Генро
23
Кассерес
15
Доннум
11
Бангре
11
Бангре
15
Доннум
27
Даллинга
14
Беграуи
14
Беграуи
27
Даллинга
10
Гелаберт
9
Магри
9
Магри
10
Гелаберт
25
Фоке
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
25
Фоке
9
Дарами
14
Диаките
14
Диаките
9
Дарами
6
Атангана
30
Хадра
30
Хадра
6
Атангана
Остались в запасе
Тулуза
Реймс
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
15
Натан Скитта
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
15
Натан Скитта
АП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Тулуза - Реймс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
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