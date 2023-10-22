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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Петролул
Университатя - Петролул: обзор матча 22 октября 2023
Университатя
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Румыния. Лига I, 13 тур
1 : 3
Завершен
Петролул
74'
Я. Куртич (П)
57'
А. Муси
70'
G. Grozav
90+1'
M. Huja
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Петролул
Желтая карточка
A. Ișfan
90'
+8
90'
+4
Замена
J.
️️️️
С. Ханка
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
M. Huja
Пас отдал
Жаир
88'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
T. Seto
84'
Замена
З. Петрович
️️️️
G. Grozav
Замена
A. Ișfan
️️️️
L. Houri
84'
75'
Замена
M. Huja
️️️️
P. Justiniano
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Куртич
74'
73'
Желтая карточка
P. Justiniano
70'
ГОЛ! 0:2!
G. Grozav
Пас отдал
S. Doua
60'
Желтая карточка
Б. Мейерс
Замена
С. Байарам
️️️️
M. Danciu
58'
Замена
А. Крету
️️️️
А. Рогулич
58'
Замена
А. Иван
️️️️
Й. Маркович
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Муси
Пас отдал
L. Dumitriu
33'
Желтая карточка
S. Doua
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
30
Seniko Doua
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
7
Жаир
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Петролул
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
6
Jefferson
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
15
Зоран Петрович
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
4-3-3
21
Попеску
12
Ндонг
6
Скрециу
34
Силва
23
44
Рогулич
27
Куртич
28
Митрица
37
33
9
Маркович
4-4-1-1
38
Зима
29
2
Мейерс
4
30
7
Жаир
25
44
20
Ханка
7
Муси
7
44
Рогулич
4
Крету
4
Крету
44
Рогулич
33
24
24
33
37
10
Байарам
10
Байарам
37
9
Маркович
9
Иван
9
Иван
9
Маркович
29
2
2
29
25
82
82
25
20
Ханка
6
6
20
Ханка
7
15
Петрович
15
Петрович
7
Остались в запасе
Университатя
Петролул
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Университатя - Петролул
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
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