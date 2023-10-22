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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Гремио
Сан-Паулу - Гремио: обзор матча 22 октября 2023
Сан-Паулу
22.10.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Гремио
21'
М. Араухо
68'
П. Майя
90+7'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Гремио
ГОЛ! 3:0!
Лусиано
90'
+7
89'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Эрисон
️️️️
Л. Моура
88'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Велингтон
88'
Замена
В. Рато
️️️️
Алиссон
80'
Замена
Лусиано
️️️️
Давид
71'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Х. Родригес
70'
69'
Желтая карточка
J.
ГОЛ! 2:0!
П. Майя
Пас отдал
Х. Родригес
68'
64'
Замена
Э. Галдино
️️️️
В. Каннеман
Желтая карточка
П. Майя
43'
25'
Желтая карточка
В. Каннеман
ГОЛ! 1:0!
М. Араухо
Пас отдал
Х. Родригес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
15
Микель Араухо
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
51
Весли
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
48
Josué
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
99
Эрисон
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
17
Густавиньо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Андре
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
4-1-3-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
19
Коста
4
Бералдо
13
Рафинья
29
Майя
25
Алиссон
23
Родригес
7
Моура
7
Давид
15
Араухо
3-2-3-1-1
12
Чапеко
4
Каннеман
34
Алвес
25
Увини
18
Педро
51
Весли
6
Виларди
20
Вилласанти
48
19
Кристальдо
9
Суарес
34
Велингтон
45
Мендес
45
Мендес
34
Велингтон
23
Родригес
11
Нестор
11
Нестор
23
Родригес
25
Алиссон
10
Рато
10
Рато
25
Алиссон
7
Моура
99
Эрисон
99
Эрисон
7
Моура
7
Давид
10
Лусиано
10
Лусиано
7
Давид
4
Каннеман
17
Галдино
17
Галдино
4
Каннеман
Остались в запасе
Сан-Паулу
Гремио
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
17
Густавиньо
АП
11
Феррейра
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
17
Густавиньо
АП
11
Феррейра
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сан-Паулу - Гремио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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