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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Селтик
Хартс - Селтик: обзор матча 22 октября 2023
Хартс
22.10.2023, воскресенье, 16:15
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Селтик
64'
Л. Шенклэнд
4'
М. О'Райли
23'
Д. Маэда
51'
К. Фурухаси
81'
Т. Ивата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Селтик
90'
+3
Желтая карточка
Т. Ивата
82'
Замена
П. Бернарду
️️️️
К. МакГрегор
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
82'
81'
ГОЛ! 1:4!
Т. Ивата
Замена
Л. Бойс
️️️️
К. Варгас
73'
72'
Замена
Х. Ян
️️️️
Д. Маэда
72'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
66'
Замена
Т. Ивата
️️️️
Р. Хатате
65'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Пальма
ГОЛ! 1:3!
Л. Шенклэнд
64'
Желтая карточка
Т. Сиббик
59'
Замена
Б. Банингиме
️️️️
C. Nieuwenhof
58'
Замена
Ю. Ода
️️️️
А. Лоури
58'
Желтая карточка
К. Варгас
57'
51'
ГОЛ! 0:3!
К. Фурухаси
47'
Пенальти не реализован!
Р. Хатате
23'
ГОЛ! 0:2!
Д. Маэда
Пас отдал
Р. Хатате
4'
ГОЛ! 0:1!
М. О'Райли
Пас отдал
Л. Пальма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-1-2-2-2
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
6
Сиббик
14
Девлин
20
Кокрейн
28
14
Форрест
11
Лоури
7
Шенклэнд
77
Варгас
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
77
Пальма
38
Маэда
28
6
Банингиме
6
Банингиме
28
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
11
Лоури
9
Ода
9
Ода
11
Лоури
77
Варгас
27
Бойс
27
Бойс
77
Варгас
5
Хатате
24
Ивата
24
Ивата
5
Хатате
42
МакГрегор
8
Бернарду
8
Бернарду
42
МакГрегор
38
Маэда
13
Ян
13
Ян
38
Маэда
77
Пальма
49
Форрест
49
Форрест
77
Пальма
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Хартс
Селтик
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Хартс - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
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