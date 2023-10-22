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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 22 октября 2023
Канзаc Сити
22.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 49 тур
3 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
28'
Д. Расселл
31'
R. Walter
78'
Д. Расселл
82'
М. Боксолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Замена
F. GutiÃ©rrez
️️️️
А. Пулидо
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дэвис
85'
82'
ГОЛ! 3:1!
М. Боксолл
Пас отдал
Э. Рейносо
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Расселл
81'
ГОЛ! 3:0!
Д. Расселл
78'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
76'
68'
Желтая карточка
М. Боксолл
67'
Замена
Б. Хлонгване
️️️️
Ф. Фрагапане
66'
Желтая карточка
Т. Пукки
53'
Желтая карточка
В. Трапп
46'
Замена
D. Taylor
️️️️
Z. Valentin
46'
Замена
К. Арриага
️️️️
Я. Грегуш
ГОЛ! 2:0!
R. Walter
Пас отдал
Д. Шаллой
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Шаллой
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
30
Joseph Rosales
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
3-4-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
77
Расселл
54
8
Дэвис
20
Шаллой
9
Пулидо
22
4-4-1-1
97
Сент-Клер
4
18
Дибасси
3
15
Боксолл
20
Трапп
21
Грегуш
31
Дотсон
7
Фрагапане
10
Рейносо
20
Пукки
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
9
Пулидо
13
13
9
Пулидо
77
Расселл
11
11
77
Расселл
21
Грегуш
16
Арриага
16
Арриага
21
Грегуш
3
27
27
3
7
Фрагапане
21
Хлонгване
21
Хлонгване
7
Фрагапане
Остались в запасе
Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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