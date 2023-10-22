Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Вольфсберг
Альтах - Вольфсберг: обзор матча 22 октября 2023
Альтах
22.10.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Вольфсберг
Желтая карточка
Л. Гугганиг
90'
+2
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Л. Фадингер
89'
84'
Замена
С. Тижани
️️️️
С. Алтунашвили
76'
Желтая карточка
С. Алтунашвили
Желтая карточка
Д. Райтер
74'
72'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
А. Боакье
Замена
Д. Райтер
️️️️
Я. Юрчек
72'
63'
Замена
Т. Балло
️️️️
Ф. Ридер
Желтая карточка
Я. Юрчек
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
30
Пауль Коллер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Вольфсберг
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Самсон Тижани
ОП
8
Тьерно Балло
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
3-1-1-2-3
1
47
Лукачевич
17
Ягер
5
Гугганиг
4
Штраус
8
Бере
8
Фадингер
27
Гебауэр
27
Юрчек
9
Нухиу
30
Коллер
3-4-2-1
39
Бонманн
3
Шерцер
26
22
Баумгартнер
18
Ферачниг
16
Ляйтгеб
19
Алтунашвили
8
Пизингер
20
Боакье
33
Ридер
9
Бамба
27
Юрчек
29
Райтер
29
Райтер
27
Юрчек
8
Фадингер
22
22
8
Фадингер
19
Алтунашвили
14
Тижани
14
Тижани
19
Алтунашвили
33
Ридер
8
Балло
8
Балло
33
Ридер
20
Боакье
10
Забитцер
10
Забитцер
20
Боакье
Остались в запасе
Альтах
Вольфсберг
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
97
Адис Ясич
ПЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Остались в запасе
97
Адис Ясич
ПЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Альтах - Вольфсберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Новости команд
Все
Альтах
Вольфсберг
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+