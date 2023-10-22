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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Сочи
Урал - Сочи: обзор матча 22 октября 2023
Урал
22.10.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Сочи
38'
А. Егорычев
15'
К. Кравцов
17'
Н. Бурмистров
34'
М. Крамарич
88'
И. Игнатьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Сочи
90'
+3
Замена
В. Литвинов
️️️️
В. Дркушич
Желтая карточка
Т. Аюпов
88'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
И. Игнатьев
82'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
А. Макарчук
82'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Юсупов
82'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
А. Каштанов
️️️️
Г. Шеттине
71'
65'
Замена
Мигел
️️️️
М. Крамарич
Замена
В. Малькевич
️️️️
И. Дмитриев
46'
ГОЛ! 1:3!
А. Егорычев
38'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
М. Бевеев
37'
34'
ГОЛ! 0:3!
М. Крамарич
17'
ГОЛ! 0:2!
Н. Бурмистров
Пас отдал
Л. Джорджевич
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Кравцов
2'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Помазун
46
Мамин
16
Итало
25
Эмерсон
15
Кулаков
75
Сиссе
22
Бевеев
5
Егорычев
27
Дмитриев
10
Бикфалви
7
Шеттине
3-3-1-2-1
50
Гойло
3
Дркушич
45
Миладинович
33
Алвес
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
4
Юсупов
18
Бурмистров
14
Крамарич
19
Джорджевич
27
Дмитриев
44
Малькевич
44
Малькевич
27
Дмитриев
22
Бевеев
8
Аюпов
8
Аюпов
22
Бевеев
7
Шеттине
79
Каштанов
79
Каштанов
7
Шеттине
3
Дркушич
4
Литвинов
4
Литвинов
3
Дркушич
17
Макарчук
34
Маргасов
34
Маргасов
17
Макарчук
4
Юсупов
6
Батырев
6
Батырев
4
Юсупов
14
Крамарич
99
Мигел
99
Мигел
14
Крамарич
19
Джорджевич
18
Игнатьев
18
Игнатьев
19
Джорджевич
Остались в запасе
Урал
Сочи
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Урал - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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