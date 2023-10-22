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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Волунтари
ФКСБ - Волунтари: обзор матча 22 октября 2023
ФКСБ
22.10.2023, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 13 тур
0 : 0
Завершен
Волунтари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Волунтари
90'
+1
Замена
Л. Божичкович
️️️️
В. Раца
90'
Замена
A. Cocian
️️️️
A. Nemec
90'
Замена
A. Nita
️️️️
D. Andrei
86'
Замена
R. Voican
️️️️
Н. Кырнац
Желтая карточка
А. Пантя
78'
77'
Замена
D. Florea
️️️️
A. Dumiter
Замена
К. Ганя
️️️️
Р. Радунович
75'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
A. Compagno
64'
Желтая карточка
О. Попеску
49'
Замена
А. Балутэ
️️️️
Д. Ротариу
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
М. Ликсандру
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
Ф. Коман
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
ОП
28
Дариус Олару
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
77
Adam Nemec
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
10
D. Florea
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
4-2-1-1-2
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
2
Пантя
8
Ликсандру
15
Шут
28
Олару
7
Ротариу
17
Коман
96
3-2-2-2
88
Хесус Фернандес
22
24
5
Армаш
22
Раца
27
Бобоц
21
14
Кырнац
41
77
7
Ротариу
22
Балутэ
22
Балутэ
7
Ротариу
8
Ликсандру
23
Попеску
23
Попеску
8
Ликсандру
17
Коман
30
Попеску
30
Попеску
17
Коман
96
11
Микулеску
11
Микулеску
96
33
Радунович
11
Ганя
11
Ганя
33
Радунович
41
10
10
41
14
Кырнац
72
72
14
Кырнац
22
Раца
19
Божичкович
19
Божичкович
22
Раца
Остались в запасе
ФКСБ
Волунтари
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
8
Robert Popescu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
Остались в запасе
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
8
Robert Popescu
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча ФКСБ - Волунтари
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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