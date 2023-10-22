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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Твенте
Хераклес - Твенте: обзор матча 22 октября 2023
Хераклес
22.10.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
69'
М. Энгельс
88'
С. Сонненберг
11'
Д. Ротс
32'
С. Стейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Твенте
ГОЛ! 2:2!
С. Сонненберг
Пас отдал
А. Нанкиши
88'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
Б. Де Керсмакер
87'
Замена
M. Vejinović
️️️️
Т. Брунс
80'
Замена
С. Схеперман
️️️️
Я. Викхофф
80'
78'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Ю. Регер
78'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
С. Стейн
77'
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Ротс
69'
Желтая карточка
К. Эйтинг
ГОЛ! 1:2!
М. Энгельс
Пас отдал
Д. Хогма
69'
62'
Замена
Y. Taha
️️️️
М. ван Берген
61'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Киоло
59'
Желтая карточка
М. Садилек
Замена
М. Энгельс
️️️️
М. Санко
46'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
L. Wehmeyer
46'
45'
+3
Желтая карточка
С. Стейн
32'
ГОЛ! 0:2!
С. Стейн
Пас отдал
А. Сампстед
21'
Желтая карточка
М. Киоло
Желтая карточка
Т. Брунс
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротс
Пас отдал
М. Угальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
3
Яннес Викхофф
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
2-1-2-5
1
4
Хогма
35
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Уахим
30
Санко
12
Роскен
10
Брунс
39
3
Викхофф
3-3-2-2
1
Уннершталь
3
Преппер
2
Хилгерс
2
Сампстед
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
11
Ротс
14
Стейн
9
Угальде
7
ван Берген
6
Де Керсмакер
4
Сонненберг
4
Сонненберг
6
Де Керсмакер
39
17
Нанкиши
17
Нанкиши
39
3
Викхофф
32
Схеперман
32
Схеперман
3
Викхофф
30
Санко
8
Энгельс
8
Энгельс
30
Санко
10
Брунс
18
18
10
Брунс
11
Ротс
5
Смал
5
Смал
11
Ротс
6
Киоло
6
Эйтинг
6
Эйтинг
6
Киоло
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
7
ван Берген
10
10
7
ван Берген
44
Регер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
44
Регер
Остались в запасе
Хераклес
Твенте
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
31
Antonio Satriano
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
31
Antonio Satriano
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Хераклес - Твенте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
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